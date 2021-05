Sport: Asi, una rivoluzione culturale per mettere sport al centro della ripartenza del Paese (3) (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - “C'è stata un grande disattenzione da parte della politica nei confronti di quella che è realmente la pratica sportiva in questo Paese. Nel periodo Covid si è dimostrata poca incisività: avevamo 1mln 260mila tesserati. In un anno si è ridotta del 30% la base associativa”, spiega Bruno Molea, Presidente di Aics, ente di promozione sportiva. “Serve creare condizioni strategiche politiche diverse, con un nuovo panorama sistemico che possa promuovere lo sport nella giusta direzione togliendo le incongruità che oggi ci sono. Solo così se ne esce”. E senza grandi limitazioni alla ripartenza e spiegando alla popolazione come lo sport sia sicuro: “Gli studi hanno dimostrato che la diffusione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - “C'è stata un grande disattenzione da partepolitica nei confronti di quella che è realmente la praticaiva in questo. Nel periodo Covid si è dimostrata poca incisività: avevamo 1mln 260mila tesserati. In un anno si è ridotta del 30% la base associativa”, spiega Bruno Molea, Presidente di Aics, ente di promozioneiva. “Serve creare condizioni strategiche politiche diverse, con un nuovo panorama sistemico che possa promuovere lonella giusta direzione togliendo le incongruità che oggi ci sono. Solo così se ne esce”. E senza grandi limitazioni allae spiegando alla popolazione come losia sicuro: “Gli studi hanno dimostrato che la diffusione dei ...

