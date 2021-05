Sport: Asi, una rivoluzione culturale per mettere sport al centro della ripartenza del Paese (2) (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – ‘Il 42% delle associazioni che promuovono lo sport pensa di cessare l’attività entro l’anno”, ha detto il Presidente di sport e Salute, Vito Cozzoli. ‘L’impatto dell’emergenza Covid sul comparto sportivo è stato e sarà pesantissimo. Abbiamo elaborato una indagine su oltre 34mila associazioni che mostra un sistema sportivo in grande difficoltà ma che fa di tutto per reagire. Già l’8% di chi a febbraio non aveva riaperto ha cessato l’attività. Le 100mila società sportive sono l’ossatura sociale e civile del Paese in tutti gli 8mila comuni italiani A risentire della crisi, anche i collaboratori sportivi che abbiamo sostenuto. La scuola ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – ‘Il 42% delle associazioni che promuovono lopensa di cessare l’attività entro l’anno”, ha detto il Presidente die Salute, Vito Cozzoli. ‘L’impatto dell’emergenza Covid sul compartoivo è stato e sarà pesantissimo. Abbiamo elaborato una indagine su oltre 34mila associazioni che mostra un sistemaivo in grande difficoltà ma che fa di tutto per reagire. Già l’8% di chi a febbraio non aveva riaperto ha cessato l’attività. Le 100mila societàive sono l’ossatura sociale e civile delin tutti gli 8mila comuni italiani A risentirecrisi, anche i collaboratoriivi che abbiamo sostenuto. La scuola ...

Advertising

AICSDirezione : RT @MoleaBruno: Lo #sport al centro della ripartenza del Paese - ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale: domani alle 11 su @Ad… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: Lo sport è pronto a ripartire? Oggi alle 11 la diretta con Asi per affrontare il tema e proporre nu… - Adnkronos : Lo sport è pronto a ripartire? Oggi alle 11 la diretta con Asi per affrontare il tema e proporre nuove soluzioni. Q… - PatriziaCupo : RT @MoleaBruno: Lo #sport al centro della ripartenza del Paese - ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale: domani alle 11 su @Ad… - MoleaBruno : Lo #sport al centro della ripartenza del Paese - ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale: domani alle 1… -