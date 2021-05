Spionaggio: caso Biot, lunedì incontro Procura ordinaria e militare su giurisdizione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – E’ in programma per lunedì un incontro tra la Procura ordinaria di Roma e quella militare sull’inchiesta a carico dell’ufficiale della Marina Walter Biot, arrestato lo scorso 30 marzo dai carabinieri del Ros con l’accusa di Spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo. Al centro del vertice la questione, da dirimere, sulla giurisdizione: l’ufficiale è infatti sotto inchiesta da parte di entrambe le procure, quella militare gli contesta le accuse di rivelazione di segreti militari a scopo di Spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di Spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di Spionaggio, procacciamento e rivelazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – E’ in programma peruntra ladi Roma e quellasull’inchiesta a carico dell’ufficiale della Marina Walter, arrestato lo scorso 30 marzo dai carabinieri del Ros con l’accusa diper aver passato documenti segreti a un funzionario russo. Al centro del vertice la questione, da dirimere, sulla: l’ufficiale è infatti sotto inchiesta da parte di entrambe le procure, quellagli contesta le accuse di rivelazione di segreti militari a scopo di, procacciamento di notizie segrete a scopo di, esecuzione di fotografie a scopo di, procacciamento e rivelazione ...

Advertising

realitstar : Una 'superspia' che si fa notare perché appare come 'un tipo losco' e i due che non si accorgono di essere a portat… - Giuggio72684862 : RT @sologiuma: @Patty66509580 Un caso di spionaggio clamoroso, perfettamente riuscito..la trama è interessante.. Tutto per dei dolcetti.. - sologiuma : @Patty66509580 Un caso di spionaggio clamoroso, perfettamente riuscito..la trama è interessante.. Tutto per dei dolcetti.. - Roky99760738 : RT @mariamacina: - tizziviola : RT @mariamacina: -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio caso Spionaggio: caso Biot, lunedì incontro Procura ordinaria e militare su giurisdizione Metro Spionaggio: caso Biot, lunedì incontro Procura ordinaria e militare su giurisdizione Roma, 12 mag. (Adnkronos) - E' in programma per lunedì un incontro tra la Procura ordinaria di Roma e quella militare sull'inchiesta a carico ...

JUULIAN ASSANGE / NEGLI USA NON AVRA’ UNA GIURIA IMPARZIALE “Se Julian Assange verrà estradato negli Stati Uniti e processato nel Distretto Orientale della Virginia, non troverà una giuria imparziale, subirà una pesante condanna e verrà imprigionato qui”. E’ l ...

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - E' in programma per lunedì un incontro tra la Procura ordinaria di Roma e quella militare sull'inchiesta a carico ...“Se Julian Assange verrà estradato negli Stati Uniti e processato nel Distretto Orientale della Virginia, non troverà una giuria imparziale, subirà una pesante condanna e verrà imprigionato qui”. E’ l ...