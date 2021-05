Spiagge italiane invase dalla plastica: tra i rifiuti anche guanti e mascherine. Lo studio choc di Legambiente (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le Spiagge italiane sono invase dalla plastica , e tra i rifiuti spuntano anche guanti e mascherine . Lo rileva l'indagine Beach Litter 2021 , realizzata dai circoli locali di Legambiente su 47 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lesono, e tra ispuntano. Lo rileva l'indagine Beach Litter 2021 , realizzata dai circoli locali disu 47 ...

Advertising

mondobalneare : Torna dal 14 al 16 maggio l'iniziativa di @Legambiente con oltre 60 eventi lungo tutta la penisola in cui si invit… - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: sono 416 le spiagge italiane riconosciute con la Bandiera Blu - TravelMark2 : Bandiere Blu 2021: le migliori spiagge italiane - Aiachan96 : Voglio hot sauce in tutte le spiagge italiane quest’estate - PattyV11434094 : @MadameA02 Si chiudono gli ITALIANI IN CASA , alle 10 di sera, per far scorrazzare migliaia di migranti sulle spiag… -