Sospensione cartelle esattoriali: Governo studia proroga fino al 30 giugno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Governo sta valutando la possibilità di congelare le cartelle esattoriali per altri due mesi con un provvedimento da inserire all'interno del prossimo decreto Sostegni bis L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilsta valutando la possibilità di congelare leper altri due mesi con un provvedimento da inserire all'interno del prossimo decreto Sostegni bis L'articolo proviene da Firenze Post.

