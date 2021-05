Sos Mose | lavori fermi e niente soldi Se non si cambia chi farà salire le paratie?

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ia Venezia sonoe presto potrebbe non essere neanche più disponibile la manodopera per azionare le paratoie che proteggono la ciità dall'acqua alta. Da tempo le imprese consorziate ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sos Mose

Il giornale dell'Arte

I lavori a Venezia sono fermi e presto potrebbe non essere neanche più disponibile la manodopera per azionare le paratoie che proteggono la ciità dall'acqua alta. Da tempo le imprese consorziate ...Un ricordo che riporta la mente alla fine degli anni Sessanta. Un incontro straordinario nella culla del jazz mondiale, negli Stati Uniti. Il racconto porta la firma di Enrico Rava , uno dei più ...Città del Vaticano – Allarme della Caritas: con la imminente riapertura delle strutture in cui è possibile effettuare il gioco d'azzardo – dalle sale Bingo ai bar ...Valeria Imbrogno è in prima linea: "In un vuoto normativo diamo a chi soffre informazioni sui diritti, anche in memoria di Dj Fabo" ...