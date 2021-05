Sorpresa Locatelli | può lasciare l’Italia | “sono pronto per un’esperienza all’estero”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Manuelsi è confermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie A, si tratta di un calciatore completo ed in grado di fare la differenza anche in un grande club. L’obiettivo adesso è quello di completare al meglio la stagione: il Sassuolo è stato protagonista di una stagione eccezionale e l’obiettivo è quello di concludere il campionato al settimo posto. Poi dovrà rinunciare a calciatori chiave e tra questi ci sarà anche. La conferma è arrivata dal diretto interessato, intervistato da “L’Equipe” ha fornito indicazioni sul futuro: “aperto ad esperienze fuori dalperché citreni che passano una volta sola e vanno presi, anche se ti portano in un paese straniero. Vedere Verratti, Florenzi e Kean imporsi al Psg fa venire voglia di provare questa ...

CalcioWeb

