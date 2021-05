Sondaggi politici elettorali oggi 12 maggio 2021: Salvini continua a calare, ne beneficia Meloni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 12 maggio 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – continua la parabola discendente di Matteo Salvini. A rivelarlo è l’ultimo Sondaggio di BiDiMedia, secondo cui il Carroccio perde lo 0,8%, arrivando a quota 21,7 per cento. A beneficiarne è soprattutto l’altro partito sovranista, Fratelli d’Italia, che guadagna l’1,1 e si piazza al 16,7. In casa Pd l’arrivo di Enrico Letta come nuovo segretario ha senz’altro migliorato le cose, e ora i dem raccolgono il 20% dei consensi, riducendo a meno di due punti il gap con la Lega. continua a crescere, dopo l’avvento dell’ex premier Giuseppe Conte, il Movimento ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021)12la parabola discendente di Matteo. A rivelarlo è l’ultimoo di BiDiMedia, secondo cui il Carroccio perde lo 0,8%, arrivando a quota 21,7 per cento. Arne è soprattutto l’altro partito sovranista, Fratelli d’Italia, che guadagna l’1,1 e si piazza al 16,7. In casa Pd l’arrivo di Enrico Letta come nuovo segretario ha senz’altro migliorato le cose, e ora i dem raccolgono il 20% dei consensi, riducendo a meno di due punti il gap con la Lega.a crescere, dopo l’avvento dell’ex premier Giuseppe Conte, il Movimento ...

Advertising

LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI: LEGA SEMPRE PRIMA (+0,4%), M5S CROLLA DI QUASI UN PUNTO - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI/ LEGA IN CRESCITA AL 22,8%, PD E FDI DIVISI DA 0,9%. DDL ZAN: 41,9% CONTRARIO - LaLestofante : @GhostRi00817922 E poi ci si interroga sui sondaggi politici...?? - Rojname_com : Sondaggi politici: Lega primo partito, M5S giù e Pd risale [Yahoo] - Marco93788607 : @fattoquotidiano Invitati in Italia dalle destre con accordi politici per aumentare il dissenso e favorire la loro… -