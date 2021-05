Sondaggi elettorali Bidimedia: bene Fdi, male la Lega (Di mercoledì 12 maggio 2021) . Lega in difficoltà, crescono Pd, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Questi in sintesi i dati dei Sondaggi elettorali realizzati da Bidimedia al 9 maggio. Il Carroccio, rispetto ad aprile, perde quasi un punto attestandosi al 21,7%. In leggero rialzo il Pd che stampa un netto 20%. La crescita più forte la registra Fratelli d’Italia che guadagna l’1,1% portandosi al 17,%. Sorride anche il Movimento 5 Stelle che sale di sei decimi al 15,1%. Negativi tutti gli altri partiti a cominciare da Forza Italia che passa dal 7,8% al 7,5%. Azione scende sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%). A farle compagnia ci sono Italia Viva che perde due decimi scivolando al 2,2% e Sinistra Italiana data al 2%. Giù anche Articolo 1 – Mdp (1,9%) e Europa Verde (1,7%) mentre +Europa rimane stabile all’1,4%. Cresce di un ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 12 maggio 2021) .in difficoltà, crescono Pd, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Questi in sintesi i dati deirealizzati daal 9 maggio. Il Carroccio, rispetto ad aprile, perde quasi un punto attestandosi al 21,7%. In leggero rialzo il Pd che stampa un netto 20%. La crescita più forte la registra Fratelli d’Italia che guadagna l’1,1% portandosi al 17,%. Sorride anche il Movimento 5 Stelle che sale di sei decimi al 15,1%. Negativi tutti gli altri partiti a cominciare da Forza Italia che passa dal 7,8% al 7,5%. Azione scende sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%). A farle compagnia ci sono Italia Viva che perde due decimi scivolando al 2,2% e Sinistra Italiana data al 2%. Giù anche Articolo 1 – Mdp (1,9%) e Europa Verde (1,7%) mentre +Europa rimane stabile all’1,4%. Cresce di un ...

Advertising

sonoscettico : @emabignardi @GiorgiaMeloni Il PdR nomina il Governo in base al sostegno che questo ha in parlamento, non in base a… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 12 maggio 2021: Salvini continua a calare ne beneficia Meloni - #Sondaggi… - Torepuglisi : RT @TermometroPol: Aggiornamento settimanale della media #sondaggi di @TermometroPol: @LegaSalvini 21,6% @pdnetwork 19,1%… - TermometroPol : Aggiornamento settimanale della media #sondaggi di @TermometroPol: @LegaSalvini 21,6% @pdnetwork… - damianofaraone : @cozzmat @LucianoBarraCar @giuslit In realtà no, le forze che sostengono il Governo rappresentano oltre l'80% dei v… -