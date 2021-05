Slow Fish 2021: l’Italia dei grandi eventi in presenza riparte da Genova e dalla Liguria (Di mercoledì 12 maggio 2021) Genova – Slow Fish, la manifestazione biennale dedicata al mare e a tutti i suoi abitanti, ci aspetta anche in questo 2021 con un mese di appuntamenti digitali e iniziative diffuse su tutto il territorio ligure a partire dal 3 giugno, e con quattro giorni da vivere in presenza e in sicurezza nel centro storico di Genova dall’1 al 4 luglio. Giunta al traguardo della decima edizione, Slow Fish 2021 è stata fortemente voluta dagli organizzatori, Slow Food e Regione Liguria, e da tutti i partner istituzionali – Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova in primis – e privati – FPT Industrial, Pastificio Di Martino, QBA, Reale Mutua e Unicredit – che hanno scommesso ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 maggio 2021), la manifestazione biennale dedicata al mare e a tutti i suoi abitanti, ci aspetta anche in questocon un mese di appuntamenti digitali e iniziative diffuse su tutto il territorio ligure a partire dal 3 giugno, e con quattro giorni da vivere ine in sicurezza nel centro storico didall’1 al 4 luglio. Giunta al traguardo della decima edizione,è stata fortemente voluta dagli organizzatori,Food e Regione, e da tutti i partner istituzionali – Comune die Camera di Commercio diin primis – e privati – FPT Industrial, Pastificio Di Martino, QBA, Reale Mutua e Unicredit – che hanno scommesso ...

