Sinisa Mihajlovic piange letteralmente di gioia | ecco perché VIDEO

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una notizia improvvisa ha sconvolto la vita di. L’allenatore hapianto dalla(Getty Images), “il guerriero”, ha affrontato molte battaglie, dentro e fuori dal campo. Ha la scorza dura. Eppure, non ha proprio resistito alla rivelazione, praticamente in diretta Instagram. Lacrime di felicità, senza dubbio tra le rarissime manifestazioni di tenera fragilità che lo sportivo si sia concesso “a favor di telecamera”. La scenografica presentazione di un “particolare” oggetto non ha lasciato equivoci. La notizia viene dalla figlia dell’ex calciatore, Virginia, che ha postato ilsu Instagram. La reazione di ...

Lieta notizia per l'allenatore del Bologna.diventa nonno e si commuove. La toccante sorpresa gliela fa la figlia Virginia, che riprende e pubblica tutto sui social.apre un pacchetto, dove c'è una magliettina bianca ...Commenta per primo L'allenatore del Bolognaa parlato così in vista del Genoa di tre giovani che vuole lanciare nel finale di stagione: 'Se farò esordire i ragazzi del 2005 e 2004? Vediamo come va la partita... Certo Amey, ...Una notizia improvvisa ha sconvolto la vita di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore ha letteralmente pianto dalla gioia.Virginia Mihajlovic è incinta: la figlia minore del leggendario Sinisa è in dolce attesa, sapete qual è stata la reazione di suo papà?