Sinisa Mihajlovic diventa nonno | la figlia Virginia è incinta | l’emozionante annuncio ripreso col cellulare | il video

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Fortissima l’emozione per il celebre allenatore ed ex calciatoreche ha appreso in queste ore di essere sul punto dire: la lieta notizia è arrivata via social attraverso un commoventegirato appositamente da sua, presto mamma insieme al suo compagno Alessandro Vogliacco.presto: laUna sorpresa nella sorpresa quella preparata dache così sui social ha voluto condividere insieme ai suoi follower su Instagram la felicissima notizia, l’esisto del test di gravidanza che ha dato esito positivo. Così lapiù ...