Sindacati edili in Prefettura | presidio contro le morti sul lavoro

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la morte in appena tre giorni di due lavoratori della provincia di Bergamo, Maurizio Gritti e Marco Oldrati, entrambi deceduti in cantiere il 6 e l’8 maggio, oggi, mercoledì 12 maggio, idegli(Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) di Bergamo hanno proclamato uno sciopero del loro settore: la mobilitazione si è svolta le ultime due ore di ciascun turno, con undalle 16 alle 17 davanti alladi Bergamo. Alle 16.30 si è tenuto l’incon il Prefetto, a cui i rappresentanti sindacali degli, insieme ai segretari generali confederali di Cgil, Cisl e Uil, hanno presentato precise richieste per il settore dell’zia: “Durante ile in particolare nel confronto inabbiamo ...

Per domani, mercoledì 12 maggio, idegliFillea - Cgil, Filca - Cisl e Feneal - Uil provinciali hanno proclamato uno sciopero del loro settore: la mobilitazione si svolgerà le ultime ...Inoltre ihanno organizzato per mercoledì un'Assemblea nazionale per chiedere di "Fermare ... "In particolare nei cantieristiamo assistendo a una sequela drammatica di infortuni - ...Metodo Brindisi: la piattaforma condivisa di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per cogliere le opportunità che verranno dal PNRR ...Nasce il "Metodo Brindisi". La Piattaforma condivisa promossa da Confindustria Brindisi, Cgil, Cisl e Uil, siglata dinanzi al Prefetto Carolina Bellantoni e presentata a tutti i Sindaci dei Comuni del ...