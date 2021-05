Si ribalta il trattore | 21enne muore sotto gli occhi dell’amico | inutili i soccorsi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una morte tragica, avvenutaglidi un amico che non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. Orazio Iabichino, 21 anni, di Modica, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente avvenuto ieri mattina mentre si trovava a bordo del suo. Per cause ancora da chiarire, il mezzo è improvvisamente sobbalzato facendo perdere l’equilibrio al giovane, che è finitole ruote del. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il sobbalzo si sia verificato a causa del dislivello della strada di campagna sul quale viaggiava Orazio assieme all’amico e al guidatore. LEGGI ANCHE => Pellegrinaggio fatale: autobus sie cade in un burrone in Indonesia, muoiono 27 persone In seguito al tremendo incidente sono stati subito avvisati i ...

Ultime Notizie dalla rete : ribalta trattore

