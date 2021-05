Shopping immobiliare per Chiara Ferragni e Fedez: hanno comprato la loro prima casa insieme a Milano (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni guarda le foto Addio attico a CityLife. Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa. È stata l’imprenditrice a dare la notizia tra le storie di Instagram: «Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme». X Leggi anche › Fedez e Chiara ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuovadiguarda le foto Addio attico a CityLife.cambiano. È stata l’imprenditrice a dare la notizia tra le storie di Instagram: «Io e Fede abbiamola nostra». X Leggi anche ›...

Advertising

CasaideaStudio : Vie dello shopping: affitti in calo in tutta Italia. La più lussuosa è Montenapoleone Turismo e retail sono stati… - CasaideaStudio : Vie dello shopping: affitti in calo in tutta Italia. La più lussuosa è Montenapoleone Turismo e retail sono stati… - amcaserodano : Negozi, sugli affitti un taglio del 20-30% per due o tre anni: Nelle vie dello shopping, il trend dominante registr… -