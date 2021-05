Sfera Ebbasta presenta la sua prima linea di gioielli con Aporro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sfera Ebbasta ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto nel mondo della moda. Il rapper ha infatti presentato via social la sua prima linea di gioielli, una collezione per la primavera/Estate 2021 che, a detta del suo creatore, si differenzia perché è accessibile economicamente a tutti. Il rapper, all’anagrafe Gionata Boschetti, lo aveva annunciato tempo fa attraverso i canali social e adesso il progetto ha preso forma diventando realtà grazie alla collaborazione con il brand Aporro. Sfera Ebbasta lancia Aporro Trove Collection, la prima linea di gioielleria In cosa consiste la prima linea di gioielli di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto nel mondo della moda. Il rapper ha infattito via social la suadi, una collezione per lavera/Estate 2021 che, a detta del suo creatore, si differenzia perché è accessibile economicamente a tutti. Il rapper, all’anagrafe Gionata Boschetti, lo aveva annunciato tempo fa attraverso i canali social e adesso il progetto ha preso forma diventando realtà grazie alla collaborazione con il brandlanciaTrove Collection, ladi gioielleria In cosa consiste ladidi ...

Advertising

ZaynFragoloso : RT @comeanimamai: no vabbe dua lipa che copia le collane a sfera ebbasta - stephanssmile : Io che metto sfera ebbasta nelle storie di Instagram ?????? - xcsg__ : La signora Iole 100% veste anche sfera ebbasta e dark polo gang #unapezzadilundini - aadkhoo : RT @LucioLadif: Eh Sfera Ebbasta c'est trop un roi - txmporaryfix : ho eliminato instagram perché tanto non me ne può fregare di meno di quei quattro bastardi dei miei “amici” che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta, la sua idea è esagerata: polemica per il gesto del rapper Il famoso cantante Sfera Ebbasta è stato largamente criticato per una sua nuova iniziativa, il suo nuovo lancio di una linea di gioielli, non particolarmente apprezzato dalla critica ecco? L'articolo Sfera Ebbasta, la ...

Gioielli Primavera Estate 2021: la nuova linea di Sfera Ebbasta E il giorno è finalmente arrivato: Sfera Ebbasta ha lanciato la sua collezione di gioielli Primavera Estate 2021, una linea economicamente accessibile a tutti e realizzata in collaborazione con il ...

Gioielli Primavera Estate 2021: la nuova linea di Sfera Ebbasta Elle I migliori articoli di oggi "Ho realizzato una linea di gioielli con dei prezzi accessibili a tutti": detto, fatto. Gionata Boschetti - che conosciamo meglio con il suo pseudonimo artistico - non scherzava quando sui social avev ...

Sfera Ebbasta lancia una collezione di gioielli Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Selezionare annunci basici (basic ads). Creare un profilo ...

Il famoso cantanteè stato largamente criticato per una sua nuova iniziativa, il suo nuovo lancio di una linea di gioielli, non particolarmente apprezzato dalla critica ecco? L'articolo, la ...E il giorno è finalmente arrivato:ha lanciato la sua collezione di gioielli Primavera Estate 2021, una linea economicamente accessibile a tutti e realizzata in collaborazione con il ..."Ho realizzato una linea di gioielli con dei prezzi accessibili a tutti": detto, fatto. Gionata Boschetti - che conosciamo meglio con il suo pseudonimo artistico - non scherzava quando sui social avev ...Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Selezionare annunci basici (basic ads). Creare un profilo ...