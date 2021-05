Sesso e videogiochi, la vampira di Resident Evil è la nuova icona del fetish (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quando affrontiamo un videogioco horror, in genere l'emozione dominante è la paura. Nel caso di Resident Evil Village è qualcosa di diverso. Sesso e videogiochi sono due argomenti che spesso vanno molto d'accordo (ne sappiamo qualcosa) e ci sono anche titoli che puntano decisamente ad un pubblico adulto, come nel caso del recente e discusso Subverse. Resident Evil Village non è certo stato pensato come un videogame hot, ma sta scatenando reazioni incontrollate da parte della comunità dei giocatori, che hanno trovato una figura nella quale riversare tutte le fantasie di questo mondo, con una spiccata tendenza al masochismo. Per farla breve, a molti piace farsi picchiare (e uccidere) da Lady Dimitrescu, la vampirona alta 2 metri e novanta. Di lei avevamo già parlato, ma ora vorremmo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quando affrontiamo un videogioco horror, in genere l'emozione dominante è la paura. Nel caso diVillage è qualcosa di diverso.sono due argomenti che spesso vanno molto d'accordo (ne sappiamo qualcosa) e ci sono anche titoli che puntano decisamente ad un pubblico adulto, come nel caso del recente e discusso Subverse.Village non è certo stato pensato come un videogame hot, ma sta scatenando reazioni incontrollate da parte della comunità dei giocatori, che hanno trovato una figura nella quale riversare tutte le fantasie di questo mondo, con una spiccata tendenza al masochismo. Per farla breve, a molti piace farsi picchiare (e uccidere) da Lady Dimitrescu, la vampirona alta 2 metri e novanta. Di lei avevamo già parlato, ma ora vorremmo ...

