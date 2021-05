Servizi segreti, cambio al vertice del Dis: Il premier Mario Draghi nomina Elisabetta Belloni al posto di Gennaro Vecchione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell’attuale Direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione. Il Presidente Mario Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio,, hato l’ambasciatoreDirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell’attuale Direttore generale, prefetto. Il Presidenteha preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefettoper il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. Laè disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

