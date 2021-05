Servizi | Parente prorogato a direzione Aisi per un anno

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri alla conferma per undi Marioalla guida dell'. Lo si apprende da fonti di governo.

Advertising

pepmusicdream : @LGmarangon @reportrai3 Renzi prende lo stipendio anche grazie al mio voto. Deve spiegare se c'è un collegamento.… - Tino44588447 : RT @Di48Ma: @reportrai3 @DProcaccianti @RaiTre Quindi ha fatto bene Draghi a nominare Gabrielli responsabile dei Servizi e togliere velocem… - katiasantange11 : RT @Di48Ma: @reportrai3 @DProcaccianti @RaiTre Quindi ha fatto bene Draghi a nominare Gabrielli responsabile dei Servizi e togliere velocem… - paolacoccioli : RT @Di48Ma: @reportrai3 @DProcaccianti @RaiTre Quindi ha fatto bene Draghi a nominare Gabrielli responsabile dei Servizi e togliere velocem… - patriziadegioia : RT @Di48Ma: @reportrai3 @DProcaccianti @RaiTre Quindi ha fatto bene Draghi a nominare Gabrielli responsabile dei Servizi e togliere velocem… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Parente

Il Sannio Quotidiano

Cambio al vertice deisegreti . Mario Draghi ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni come nuovo direttore ... Viene invece prorogato l'incarico di Mariocome direttore del Aisi, l'...Al prefetto Marioconfermato alla guida dell'Aisi ribadisco la mia stima certo che possa dare continuità all'ottimo lavoro che sta svolgendo. A tutti e due i migliori auguri di buon lavoro ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione ...La Lega: "Le nuove nomine sono una buona notizia, perché ennesimo segnale di discontinuità rispetto alle scelte di Conte e dei 5 Stelle" ...