Servizi | Casini | ' nomina Belloni premia donna di grande valore'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Casini

SardiniaPost

... "Ma che, sei matto? Io quelle foto non le pubblico: anzi, le ho mandate all'onorevole, per ... in un autogrill, un uomo deisegreti come Marco Mancini, 'chiarendo' che Mancini doveva ...... ha dichiarato il Sindaco di Sulmona, Annamaria, in una intervista rilasciata ad AbruzzoWeb .l'ora di uscire fuori definitivamente dalla politica sfortunata dei tagli continui ai...Roma, 12 mag (Adnkronos) - "La nomina di Elisabetta Belloni a capo del Dis premia una donna di grande valore, di profonda conoscenza delle relazioni internazionali e di sicura affidabilità. Sono certo ...Il sindaco di Sulmona: "La chiusura? Lo diciamo sempre, un fatto gravissimo. Anche la crudeltà della pandemia ci sta insegnando una rivalutazione di una giustizia di prossimità per garantire pieni dir ...