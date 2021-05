Serie C, date e orari del secondo turno dei playoff (Di mercoledì 12 maggio 2021) Attraverso una nota sul sito ufficiale, la Lega Pro ha comunicato date e orari dei match del secondo turno dei playoff promozione per le gare dei giorni A e C. Per il girone B c’è da attendere la gara del primo turno, tra Triestina e Virtus Verona, che si giocherà domenica 16 maggio. MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 > GIRONE A PRO VERCELLI – JUVENTUS U23 Ore 17.30 ALBINOLEFFE – GROSSETO Ore 18.00 > GIRONE C BARI – FOGGIA Ore 17.45 Diretta Rai Sport JUVE STABIA – PALERMO Ore 17.30 Modalità di svolgimento Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Attraverso una nota sul sito ufficiale, la Lega Pro ha comunicatodei match deldeipromozione per le gare dei giorni A e C. Per il girone B c’è da attendere la gara del primo, tra Triestina e Virtus Verona, che si giocherà domenica 16 maggio. MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 > GIRONE A PRO VERCELLI – JUVENTUS U23 Ore 17.30 ALBINOLEFFE – GROSSETO Ore 18.00 > GIRONE C BARI – FOGGIA Ore 17.45 Diretta Rai Sport JUVE STABIA – PALERMO Ore 17.30 Modalità di svolgimento Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season. Foto: LogoC L'articolo proviene da ...

In giorni feriali oppure nel cuore di un weekend come succede solitamente, le date non cambiano il fatto che scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei ... facendo spesso sacrifici e dovendo rinunciare a una serie di cose, a partire da una semplice ... si crea un 'combo' quasi letale, date le limitazioni soffocanti. Agli impegni richiesti dallo studio si ...