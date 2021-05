Serie A | Torino-Milan | la moviola minuto per minuto | LIVE NEWS

Advertising

DiMarzio : #TorinoMilan, le formazioni ufficiali - Corriere : Torino-Milan: sponda volante di Zaza, palla fuori Diretta: 0-0 - SfoglioSport : Calcio:Serie A, le gare della 36ma giornata [SFOGLIOSPORT]-Le gare della 36ma giornata di Serie A: Napoli-Udinese… - milansette : Torino-Milan 0-0, il risultato in diretta LIVE - RV1159497095 : Vorrei tanto quella merda del Torino in serie B -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Torino

- MILAN 0 - 1 LIVE 19' Theo Hernandez(3 - 5 - 2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodriguez; Zaza, Bonazzoli. All. Nicola MILAN (4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, ...... in campo, si gioca! TESTA A TESTA La diretta diMilan si è disputata in Piemonte per 74 volte, per quanto riguarda laA, col bilancio che è in equilibrio. I granata hanno vinto 22 volte,...Il penultimo turno del girone bianco della Serie A2 Old Wild West propone al Pala Gianni Asti di Torino la sfida tra i padroni di casa della Reale Mutua e la Givova Scafati. A vincere, dopo un tempo s ...Sarà Marco Guida ad arbitrare Torino-Milan, gara che si giocherà questa. Ecco i precedenti tra i rossoneri e il direttore di gara ...