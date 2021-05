Serie A: il Napoli potrebbe giocarsi la Champions con pubblico al Maradona (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli è in piena lotta per un posto in Champions League. Momentaneamente si trova al secondo posto. Alle sue spalle però, con una partita in meno, ci sono Atalanta, Milan e Juventus. Le ultime 3 partite saranno cruciali per il futuro di Insigne e compagni. Ma una importante novità è stata svelata questa mattina. Il governo infatti sta lavorando per far tornare i tifosi allo stadio già dall’ultimo match di questa stagione. Se questa ipotesi dovesse essere confermata allora il Napoli fronteggerà l’arcinemico Verona allo Stadio Diego Armando Maradona con il pubblico a favore. I tifosi non si augurano di meglio. Vorrebbero festeggiare tuti insieme l’accesso alla Coppa dalle grandi orecchie. Queste le parole del Sottosegretario della Salute Andrea Costa a Sky Tg24: “Farò il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlè in piena lotta per un posto inLeague. Momentaneamente si trova al secondo posto. Alle sue spalle però, con una partita in meno, ci sono Atalanta, Milan e Juventus. Le ultime 3 partite saranno cruciali per il futuro di Insigne e compagni. Ma una importante novità è stata svelata questa mattina. Il governo infatti sta lavorando per far tornare i tifosi allo stadio già dall’ultimo match di questa stagione. Se questa ipotesi dovesse essere confermata allora ilfronteggerà l’arcinemico Verona allo Stadio Diego Armandocon ila favore. I tifosi non si augurano di meglio. Vorrebbero festeggiare tuti insieme l’accesso alla Coppa dalle grandi orecchie. Queste le parole del Sottosegretario della Salute Andrea Costa a Sky Tg24: “Farò il ...

