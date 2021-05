Serie A | Gravina apre alla rivoluzione | “Campionato a 18 squadre | playoff e salary cup Vi dico tutto”

(Di mercoledì 12 maggio 2021)A? Stiamo riflettendo su diversi opzioni.Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele, intervenuto a margine dell'assemblea del comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti. Diverse le tematiche affrontate dal numero uno della Federcalcio, tornato in maniera chiara sui temi caldi legatiSuperlega e al futuro prossimo delitaliano. Di seguito le sue parole: “Per quanto riguarda la possibile esclusione della Juventus dA, l'iscrizione ha una deadlinequale non si può derogare, quando una società deve iscriversi ai nostri campionati deve sottostare alle regole fissate dal nostro statuto. Spero di giungere a quel punto in maniera amichevole, non forzata. Il...

Di Nunno va o resta? Il Lecco rischia grosso o no? Per Marco Gaburro, tecnico dei record blucelesti inD, reduce dalla improduttiva esperienza a(Girone H dellaD), Di Nunno resterà e il Lecco ripartirà anche la prossima stagione con programma ambiziosi. "Di Nunno secondo me resterà " spiega l'allenatore veronese, di Pescantina - ...C'è spazio anche per una battuta sulla Superlega : 'Il presidenteè una persona di buonsenso come il nostro presidente Agnelli, ci sarà un dialogo tra di noi. Di questi temi parla il nostro ...Il 2024 però è molto lontano nella mia visione'. Spero di potermi confrontare in tempi rapidissimi. Le parole del presidente della Federcalcio su una possibile riforma della Serie A. Redazione TuttoBo ...Il rinnovo di Roberto Mancini in Nazionale sembra essere solo una formalità: è quanto emerge dalle parole del numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina. Che in conferenza stampa ...