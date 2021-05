Serie A | corsa Champions League | Juve - Sassuolo 3 - 1 | il Milan piega 7 - 0 il Torino

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La lotta per un posto in zonala fa da padrona nel mercoledì della 36ª giornata diA . Nell'anticipo delle 18.30 pareggio fra Cagliari e Fiorentina : finale 0 - 0, poi vincono ...

Serie corsa

Vince l'Inter, ma anche tutte le prime della classe nella 36/a e terz'ultima giornata del campionato di calcio diA, lasciando aperta laalla Champions. In coda, Benevento sempre più nei guai con la sconfitta a Bergamo. I risultati: Atalanta - Benevento 2 - 0; Bologna - Genoa 0 - 2; Inter - Roma 3 - 1,...ROMA - La Lazio vince al 95' contro il Parma e rimane inper la qualificazione alla prossima Champions League . Ci pensa Ciro Immobile a decidere la ...tra le prime quattro squadre dellaA: ...Vota! GIRO E RIGIRO: serie di cadute, poi lo sprint di Ewan. La quinta tappa del Giro d’Italia 2021, da Modena a Cattolica (177 km), è stata caratterizzata da una serie di cadu ...Ad aprire le marcature una prodezza di Rabiot, ma sono Buffon con un rigore parato, Cristiano Ronaldo, con un gol dei suoi, e Dybala a prendere per mano i bianconeri e a tenere in corsa la squadra di ...