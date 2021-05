Serie A, c’è Inter-Roma: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Roma, match della 36a giornata della Serie A 2020/2021 Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Inter e Roma nella diciassettesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Match di andata terminato sul 2 a 2. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Paulo Fonseca, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Roma, eccole: Inter (3-5-2): 97 Radu; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 1 Handanovic, 27 Padelli, 2 ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ledi, match della 36a giornata dellaA 2020/2021 Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in camponella diciassettesima giornata del girone di ritorno dellaA 2020/2021. Match di andata terminato sul 2 a 2. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Paulo Fonseca, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 97 Radu; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 1 Handanovic, 27 Padelli, 2 ...

