Serie A | Cagliari-Fiorentina | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo l’anticipo di ieri sera tra Napoli e Udinese, prosegue oggi la 36a giornata del campionato diA. Prima partita della giornata sarà, sfida importantissima in chiave salvezza. Con tre giornate al termine del campionato e 9 punti ancora a disposizione la lotta salvezza è più viva che mai, e le sfide di questo turno potranno risultare già decisive per tante squadre, a cominciare dache si ritroveranno di fronte nell’anticipo pomeridiano delle 18:30. Il, reduce dall’importantissimo successo esterno per 3-1 sul campo del Benevento firmato Lykogiannis, Pavoletti e Joao Pedro, si trova attualmente quintultimo in classifica con 35 punti, mentre la, vittoriosa nell’ultimo turno per 2-0 contro la Lazio ...

Advertising

sportface2016 : #calcio #SerieA #Benevento-#Cagliari, il governatore della Sardegna Christian #Solinas sulla polemica: 'Non fa be… - txmarkets : Cagliari v Fiorentina - Italy Serie A - 17:30 @CagliariCalcio v @acffiorentina Market Move On Cagliari (OCI 51.81)… - SkySport : Probabili formazioni di #CagliariFiorentina - MedianeLigne : Huesca ???? - Atlhetic Bilbao ??? Athletico Madrid ??? - Real Sociedad ??? Serie A ???? --> Cagliari ???? - Fiorentina ???… - gazzettaGranata : Serie A, 36a giornata: alle 18.30 la sfida salvezza del Cagliari #TorinoFC #FVCG #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cagliari

Oggi alle 18,30- Fiorentina e alle 20.45 sette partite in contemporanea. Il Sassuolo ospita la Juventus; l'Inter (che vede ancora incertezze nel suo assetto societario) riceve la Roma, ...Dove vedere- Fiorentina in tv e streaming La partita avrà inizio alle 18.30 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn in diretta streaming oppure sul canale tv Dazn1 (209) per i clienti che ...La sconfitta contro il Cagliari, con la conseguente oramai quasi certa retrocessione, ha lasciato i segni, come del resto era prevedibile. L’intervento di Mazzoleni al VAR e la decisione ...Alle ore 18.00 si apre in Sardegna, il 36° turno di Serie A. Il margine di quattro punti sul Benevento assicurano al Cagliari una certa tranquillità in vista delle prossime tre partite. La salvezza po ...