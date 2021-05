Serie A | Cagliari-Fiorentina 0-0

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @CorSport: #Lazio, incontro con il #Cagliari: piacciono Nandez e Cragno - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina: Pavoletti sfida Vlahovic - to_thewind : ??5/11 Live ????Italy, Serie A Cagliari o1.75 (-140) - cd_00001 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Cagliari-Fiorentina 0-0 in diretta su - sportface2016 : #SerieA | #BeneventoCagliari, le parole della senatrice Sandra #Lonardo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cagliari

- FIORENTINA 0 - 0 LIVE(4 - 4 - 1 - 1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan, Joao Pedro; Nainggolan; Pavoletti. All. Semplici FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Ge. ...Allo Sardegna Arena, il match valido per la 36ª giornata diA 2020/2021 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla 'Sardegna Arena',e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaseiesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...Le formazioni ufficiali di Cagliari Fiorentina match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Fiorentina, ...