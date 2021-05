Serie A. Cagliari e Fiorentina dividono la posta senza farsi male, 0-0 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un punto che porta i viola quasi a salvezza matematica. I sardi mancano lo 'scatto tranquillità', ma il pari non dispiace Leggi su rainews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un punto che porta i viola quasi a salvezza matematica. I sardi mancano lo 'scatto tranquillità', ma il pari non dispiace

Advertising

dimitri_conti : ????#SerieA -> #CagliariFiorentina 0-0 Le pagelle del #Cagliari per @TuttoMercatoWeb: in attacco nessun sei, il migli… - MundoNapoli : Serie A: termina in parità Cagliari-Fiorentina - giornaleradiofm : Approfondimenti: Serie A: Cagliari-Fiorentina 0-0: (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Cagliari e Fiorentina 0-0 nell'anticipo… - CinqueNews : #Cagliari - #Fiorentina senza alcun tiro in porta, finisce 0-0. I numeri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Fiorentina 0-0, pareggio a reti bianche -