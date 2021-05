Serie A | Cagliari e Fiorentina dividono la posta senza farsi male | 0-0

Advertising

Italia_Notizie : Diretta Cagliari-Fiorentina 0-0: poche emozioni e punto buono per entrambe - AnsaToscana : Serie A: Cagliari-Fiorentina 0-0. Partita scialba fra due squadre caccia di punti-salvezza #ANSA - Gazzetta_it : Ecco come è andata #CagliariFiorentina - laziopress : SERIE A | Pareggio senza reti tra Cagliari e Fiorentina - Fprime86 : RT @SkySport: CAGLIARI-FIORENTINA 0-0 Risultato finale ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cagliari

Il pari sta benissimo ai viola, ora a quota 39 a un passo e con la salvezza in tasca se il Benevento non vince; un po' meno al, che sale a 36 e 'manca' lo scatto che lo avrebbe messo in ...La Fiorentina sale 39 punti mentre il, allunga la suapositiva e si piazza a 36 punti - IL TABELLINO -Tutt'altro: resta però l'importanza della posta in palio in ottica salvezza per Cagliari e Fiorentina, che con un punto a testa avvicinano ulteriormente la permanenza in Serie A, anche a costo di ...Dalla Sardegna arriva il punto che serviva. Da non festeggiare con i caroselli a bandiere spiegate, ma da accogliere con un sospiro di sollievo. Più che una partita è stata il trionfo del ballo della ...