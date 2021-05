Serie A, Bologna-Genoa: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Punti salvezza in palio nel match Bologna-Genoa. A tre giornate dalla fine il grifone è alla ricerca di una vittoria per ottenere la permanenza in Serie A. Con sempre meno giornate a disposizione, resta da capire quale squadra retrocederà in Serie B (insieme a Parma e Crotone). Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la salvezza da diversi turni, ma questo non limita l’impegno della squadra che continua a portare avanti l’importante percorso di crescita iniziato in questa stagione. I rossoblù di Davide Ballardini vogliono vincere per ottenere la matematica salvezza. Il grifone deve rialzarsi, dopo aver perso le ultime due partite contro Lazio e Sassuolo. Sconfitte pesanti che non hanno, però, aggravato la posizione della squadra rossoblù. Una vittoria allontanerebbe la possibilità di scendere nella seconda categoria. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Punti salvezza in palio nel match. A tre giornate dalla fine il grifone è alla ricerca di una vittoria per ottenere la permanenza inA. Con sempre meno giornate a disposizione, resta da capire quale squadra retrocederà inB (insieme a Parma e Crotone). Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la salvezza da diversi turni, ma questo non limita l’impegno della squadra che continua a portare avanti l’importante percorso di crescita iniziato in questa stagione. I rossoblù di Davide Ballardini vogliono vincere per ottenere la matematica salvezza. Il grifone deve rialzarsi, dopo aver perso le ultime due partite contro Lazio e Sassuolo. Sconfitte pesanti che non hanno, però, aggravato la posizione della squadra rossoblù. Una vittoria allontanerebbe la possibilità di scendere nella seconda categoria. Le ...

