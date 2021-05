Serie A, a Milan e Atalanta mancano tre punti per la matematica Champions League (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milan e Atalanta vedono avvicinarsi il traguardo della Champions League. Il Milan infatti si è imposto con un incredibile 0-7 sul campo del Torino, mentre l’Atalanta ha trovato la vittoria per 2-0 sul campo del Benevento. Con questi importantissimi tre punti, alle due formazioni mancano solo altri tre punti per aggiudicarsi un posto nella Champions League 2021/2022. I rossoneri affronteranno ora il Cagliari, mentre l’Atalanta dovrà vedersela contro il Genoa. Le due squadre faranno di tutto per risolvere la pratica prima dello scontro diretto nell’ultima giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021)vedono avvicinarsi il traguardo della. Ilinfatti si è imposto con un incredibile 0-7 sul campo del Torino, mentre l’ha trovato la vittoria per 2-0 sul campo del Benevento. Con questi importantissimi tre, alle due formazionisolo altri treper aggiudicarsi un posto nella2021/2022. I rossoneri affronteranno ora il Cagliari, mentre l’dovrà vedersela contro il Genoa. Le due squadre faranno di tutto per risolvere la pratica prima dello scontro diretto nell’ultima giornata. SportFace.

