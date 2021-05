Serie A 2020/2021, la classifica del girone di ritorno: tutti i punti squadra per squadra (Di mercoledì 12 maggio 2021) La classifica del girone di ritorno, aggiornata partita dopo partita, della Serie A 2020/2021. Si entra nella fase decisiva di uno dei campionati più equilibrati degli ultimi venti anni con diverse squadre che possono pensare di vincere lo scudetto. Milan, Inter, Juventus, Roma, Atalanta, Napoli e Lazio ma occhio anche a Sassuolo e Verona che puntano ad entrare in Europa. Si infiamma anche la lotta per la retrocessione con diverse squadre, anche di blasone, coinvolte: di seguito i punti conquistati da tutte le squadre per avere una fotografia completa di queste ultime diciannove partite che decideranno i verdetti finali. LA classifica DEL girone DI ANDATA LA classifica DEL girone DI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladeldi, aggiornata partita dopo partita, della. Si entra nella fase decisiva di uno dei campionati più equilibrati degli ultimi venti anni con diverse squadre che possono pensare di vincere lo scudetto. Milan, Inter, Juventus, Roma, Atalanta, Napoli e Lazio ma occhio anche a Sassuolo e Verona che puntano ad entrare in Europa. Si infiamma anche la lotta per la retrocessione con diverse squadre, anche di blasone, coinvolte: di seguito iconquistati da tutte le squadre per avere una fotografia completa di queste ultime diciannove partite che decideranno i verdetti finali. LADELDI ANDATA LADELDI ...

