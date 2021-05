Sergio Cammariere torna con il nuovo album “Piano nudo”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Diciotto brani soloforte: è “” (Parco della Musica Records/Jando Music) ildisco didisponibile dal 14 maggio in tutti gli store e sulle piattaforme streaming.L’, il secondo da solo alsenza voce per l’artista crotonese, raccoglie canzoni in stile modern jazz.Ad aprire la tracklist La rotta degli alisei, accompagnato dal videoclip per la regia di Miriam Rizzo e la fotografia di Daniele Ciprì, con la partecipazione di Leo Gullotta.In rotazione anche il videoclip del singolo Girotondo per Greta,lavoro d’animazione firmato da Fabio Teriaca e Juan Pablo Etcheverry. Il brano, insieme a Chanson du temps retrouvè e Ritorno a Casa costituisce la colonna sonora del ...

