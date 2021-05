Sereni Orizzonti: confermata estraneità del gruppo ai fatti (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Rispetto la sentenza ma resto profondamente convinto delle mie ragioni. Rilevo oggettivamente che l’accusa di truffa è stata derubricata e la gran parte delle accuse originarie è stata archiviata: gli importi inizialmente contestati su un quinquennio si sono ridotti dopo le verifiche a meno di un terzo, importo su cui peraltro molto ci sarebbe da obiettare. Ovviamente ci sono stati errori dei singoli nella gestione anche per la rapida crescita dell’azienda, divenuta in pochi anni uno dei primi tre gruppi di settore in Italia, ma ora non avrebbe senso approfondire. Ho patteggiato perché questo era l’unico modo per garantire continuità al gruppo che con un socio ho costruito da zero partendo da Udine. Sereni Orizzonti può così continuare a dare lavoro a 3500 persone, ad assistere oltre 5000 anziani in Italia Germania e Spagna e a ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Rispetto la sentenza ma resto profondamente convinto delle mie ragioni. Rilevo oggettivamente che l’accusa di truffa è stata derubricata e la gran parte delle accuse originarie è stata archiviata: gli importi inizialmente contestati su un quinquennio si sono ridotti dopo le verifiche a meno di un terzo, importo su cui peraltro molto ci sarebbe da obiettare. Ovviamente ci sono stati errori dei singoli nella gestione anche per la rapida crescita dell’azienda, divenuta in pochi anni uno dei primi tre gruppi di settore in Italia, ma ora non avrebbe senso approfondire. Ho patteggiato perché questo era l’unico modo per garantire continuità alche con un socio ho costruito da zero partendo da Udine.può così continuare a dare lavoro a 3500 persone, ad assistere oltre 5000 anziani in Italia Germania e Spagna e a ...

