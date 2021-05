Advertising

ilNotiziarioInd : Senago, malore alla guida, suv sfonda la recinzione di una ditta |FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Senago malore

Il Notiziario

, 6 marzo 2021 - Questa sera, intorno alle ore 18.20, in via Risorgimento, una richiesta di soccorso è stata fatta al 112 (NUE), per un unaccorso ad un ragazzino di 13 anni, dovuto ad ..., 6 marzo 2021 - Questa sera, intorno alle ore 18.20, in via Risorgimento, una richiesta di soccorso è stata fatta al 112 (NUE), per un unaccorso ad un ragazzino di 13 anni, dovuto ad ...