Selvaggia Lucarelli difende Martina Cintoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Selvaggia Lucarelli in queste ore ha intervistato Stefania, malata di Sla che per anni è stata assistita da Martina Ciontoli, attualmente accusata di concorso in omicidio volontario ai danni di Marco Vannini e condannata a 9 anni e 4 mesi. Secondo lei, infatti, la ragazza non è il mostro che è stato dipinto. Ormai da mesi Selvaggia Lucarelli si batte per la famiglia Ciontoli. Non solo la donna Articolo completo: dal blog SoloDonna

