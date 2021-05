Se chi veste la toga ha la colpa di turbare la giustizia sommaria consumata in tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’avvocato, da portatore “sano” di diritti e garanzie, si trasforma in un insidioso virus di contaminazione e ostacolo alla giustizia, impedita o ritardata nel suo regolare “corso” da cavilli e pretestuose invenzioni Il processo di identificazione del difensore con il reato e con la persona indagata affonda le sue radici culturali nella sostanziale negazione dei principi di rango costituzionale propri dello Stato di diritto. In questo ambito l’idea che si afferma, e che costituisce la premessa maggiore del richiamato meccanismo di immedesimazione del difensore con l’indagato, è che per alcune tipologie di reato, connotate da particolare efferatezza e di oggettiva astratta gravità, lo stesso diritto di difesa debba essere negato o significativamente contratto. Di qui l’aggressione di “opinione “ alla figura del difensore e a quello che la sua funzione ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’avvocato, da portatore “sano” di diritti e garanzie, si trasforma in un insidioso virus di contaminazione e ostacolo alla, impedita o ritardata nel suo regolare “corso” da cavilli e pretestuose invenzioni Il processo di identificazione del difensore con il reato e con la persona indagata affonda le sue radici culturali nella sostanziale negazione dei principi di rango costituzionale propri dello Stato di diritto. In questo ambito l’idea che si afferma, e che costituisce la premessa maggiore del richiamato meccanismo di immedesimazione del difensore con l’indagato, è che per alcune tipologie di reato, connotate da particolare efferatezza e di oggettiva astratta gravità, lo stesso diritto di difesa debba essere negato o significativamente contratto. Di qui l’aggressione di “opinione “ alla figura del difensore e a quello che la sua funzione ...

