Scuola | Anief su concorso straordinario | un posto su 3 rimarrà vacante

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Labitalia) - Mentre sono in corso le prove suppletive, supera la prova scritta di febbraio la metà dei partecipanti (7.413 su 15.779 delle domande pervenute a fronte delle complessive 66.115), ma uno su cinque come idoneo (1.475) non entrerà nella graduatoria finale. Peggio sul sostegno, per il quale soltanto il 20% dei candidati (276 su 1.327 per 1.600 posti banditi) avrà il ruolo. Lo comunica l', i cui legali stanno per notificare il ricorso per le graduatorie dei primi candidati esclusi. Marcello Pacifico, presidente, ricorda che “ilnasceva dalla volontà del legislatore di sanare la questione del precariato". "A parte, però, il basso numero dei posti banditi, se l'iter non cambierà, alla fine diecimila posti non saranno assegnati e questo è assurdo per delle ...