Scuderie Quirinale, oltre 400 reperti mostra ‘Tota Italia’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Le Scuderie del Quirinale presentano ‘Tota Italia. Alle origini di una Nazione’, una nuova grande esposizione, dal 14 maggio al 25 luglio 2021, a Roma, curata da Massimo Osanna e Stephane Verger resa possibile grazie allo straordinario impegno della direzione Generale Musei e di tutto il sistema museale italiano. La mostra, inaugurata oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme qal ministro della Cultura, Dario Franceschini, rappresenta un’occasione significativa per valorizzare l’importante patrimonio dei musei italiani, a cominciare dal Museo Nazionale Romano, rievocando la ricca pluralita’ culturale alle origini della storia del nostro Paese. Partendo dalla straordinaria varieta’ e ricchezza culturale dell’Italia preromana, affascinante mosaico di genti e tradizioni, Tota Italia racconta ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – LedelpresentanoItalia. Alle origini di una Nazione’, una nuova grande esposizione, dal 14 maggio al 25 luglio 2021, a Roma, curata da Massimo Osanna e Stephane Verger resa possibile grazie allo straordinario impegno della direzione Generale Musei e di tutto il sistema museale italiano. La, inaugurata oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme qal ministro della Cultura, Dario Franceschini, rappresenta un’occasione significativa per valorizzare l’importante patrimonio dei musei italiani, a cominciare dal Museo Nazionale Romano, rievocando la ricca pluralita’ culturale alle origini della storia del nostro Paese. Partendo dalla straordinaria varieta’ e ricchezza culturale dell’Italia preromana, affascinante mosaico di genti e tradizioni, Tota Italia racconta ...

