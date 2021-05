Scrittori | James Patterson domani incontra i lettori italiani su Facebook

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) -, giovedì 13 maggio, a partire dalle ore 18:30, sulla paginadel Libraio lo scrittore statunitense, intervistato da Loredana Lipperini, incontrerà iper raccontare i segreti del suo successo e la sua battaglia a favore della lettura e a sostegno delle librerie americane. Introduce l'incontro Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato di Gems, e interviene Paolo Ambrosini, presidente Ali - Associazione Librai. L'incontro si svolge alla vigilia di "La figlia del presidente" (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani), il secondo romanzo scritto a quattro mani con l'ex presidente americano Bill Clinton, è in arrivo in contemporanea mondiale il 7 giugno ...

Il Giardino di Boboli diventa giardino letterario: da martedì 18 maggio tour guidati attraverso le parole dei grandi scrittori

Roma, 12 mag. – (Adnkronos) – Domani, giovedì 13 maggio, a partire dalle ore 18:30, sulla pagina Facebook del Libraio lo scrittore statunitense James Patterson, intervistato da Loredana Lipperini, incontrerà i lettori per raccontare i segreti del suo successo e la sua battaglia a favore della lettura e a sostegno delle librerie americane. Introduce l'incontro Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato di Gems, e interviene Paolo Ambrosini, presidente Ali - Associazione Librai. L'incontro si svolge alla vigilia di "La figlia del presidente" (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani), il secondo romanzo scritto a quattro mani con l'ex presidente americano Bill Clinton, è in arrivo in contemporanea mondiale il 7 giugno. Da Goethe a Dan Brown passando per Henry James, Dostoevskij e Montale, gli scrittori di ieri e di oggi raccontano il Giardino di Boboli.