Scontri in Medio Oriente: più di mille razzi sparati da Gaza, colpito veicolo militare israeliano. Il presidente Rivlin: “Pogrom a Lod, folla di arabi assetati di sangue” (Di mercoledì 12 maggio 2021) In un giorno e mezzo sono stati sparati più di mille razzi da Gaza verso Israele, che risponde con oltre 500 attacchi e per voce del ministro della Difesa Benny Gantz assicura che non è il momento del cessate il fuoco e che le operazioni militari nella Striscia continueranno “fino a quando sarà necessario” e “non sarà riportata la calma”. Non si fermano gli attacchi e i combattimenti tra la Striscia e lo Stato Ebraico, esplosi nel fine settimana con gli sfratti a favore dei coloni nel quartiere di Sheikh Jarrah, diventato cuore della ennesima crisi fra popolazione araba e amministrazione israeliana. Tensione altissima anche a Lod, dove ieri un arabo israeliano è stato ucciso durante le proteste: il presidente israeliano Reuven Rivlin ha denunciato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) In un giorno e mezzo sono statipiù didaverso Israele, che risponde con oltre 500 attacchi e per voce del ministro della Difesa Benny Gantz assicura che non è il momento del cessate il fuoco e che le operazioni militari nella Striscia continueranno “fino a quando sarà necessario” e “non sarà riportata la calma”. Non si fermano gli attacchi e i combattimenti tra la Striscia e lo Stato Ebraico, esplosi nel fine settimana con gli sfratti a favore dei coloni nel quartiere di Sheikh Jarrah, diventato cuore della ennesima crisi fra popolazione araba e amministrazione israeliana. Tensione altissima anche a Lod, dove ieri un araboè stato ucciso durante le proteste: ilReuvenha denunciato il ...

