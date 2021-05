Sciopero al Tirreno e altre tre testate Sae dopo annuncio ricorso a Cig I giornalisti | “Disattesi gli impegni della nuova proprietà”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono passati sei mesi da quando il gruppo editoriale Gedi che fa capo alla famiglia Agnelli e controlla Repubblica, Stampa e Secolo XIX, ha ceduto alcune delle sue testati locali a Sae, società creata ad hoc in vista dell’acquisizione. A passare di mano sono state le quattro, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e LaFerrara, quotidiani finanziariamente non problematici. L’operazione era stata accompagnata da rassicurazionisu mantenimento dei livelli occupazionali e investimenti. Ma la “luna di miele” se mai è iniziata è durata poco. Le assemblee dei redattori dei 4 giornali hanno dato mandato all’unanimità ai rispettivi comitati di redazione (la rappresentanza sindacale dei, ndr) di respingere la “proposta” ...

Fnsi

REGGIO EMILIA " Acque agitate alla Gazzetta di Reggio che insieme a quella di Modena, della Nuova Ferrara e dele' passata sotto la gestione del gruppo Sae, subentrato a Gedi come editore. I giornalisti delle quattro testate sono in stato di agitazione e oggi hanno scioperato, prevedendo altre due ...Solidarietà ai redattori e collaboratori del, oggi incontro i tagli decisi dall'editore". Lo scrive il consigliere regionale della Lega Marco Landi."Il Tirreno rappresenta la storia dell’informazione in Toscana e in particolare l'espressione autentica di molti suoi territori. Una voce autorevole, spesso scomoda, mai accondiscendente. Proprio così ...Uno sciopero l’11 maggio; un altro il 12 maggio; un terzo il 14 maggio; e poi lo stato di agitazione e la consegna ai cdr di un “pacchetto” di altri giorni di sciopero ancora da definire. Non comincia ...