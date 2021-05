Sci di fondo | squadre A e Milano-Cortina 2026 sullo Stelvio per il primo giorno di raduno

Advertising

sportface2016 : #Scifondo, squadre A e #MilanoCortina 2026 sullo Stelvio per il primo giorno di raduno #fisalpine #fisi - FondoItalia : Annunciata la squadra di sci di fondo USA 2021-22: fuori David Norris - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Le nazionali giovanili al lavoro a Brentonico dal 13 al 20 maggio - FondoItalia : Sci di Fondo - La squadra del Comitato Appennino Emiliano è tornata al lavoro - FondoItalia : Sci di Fondo - Le nazionali giovanili al lavoro a Brentonico dal 13 al 20 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

FondoItalia.it

Dal Ben di Predazzo" di Predazzo, circa 11,5 milioni di Euro per gli interventi da realizzare presso lo stadiodidi Lago di Tesero, circa 15,5 milioni di Euro per gli interventi da ...Dal Ben di Predazzo" di Predazzo, circa 11,5 milioni di Euro per gli interventi da realizzare presso lo stadiodidi Lago di Tesero, circa 15,5 milioni di Euro per gli interventi da ...Primo allenamento delle squadre A e Milano-Cortina 2026 maschili e femminili di sci di fondo, convocate dal direttore tecnico Alfred Stauder sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio per il primo raduno ...Primi giorni di allenamento per la nazionale azzurra di sci di Fondo al Passo del Tonale. In particolare sono i componenti delle squadre A e Milano-Cortina 2026 maschile e femminile che hanno in progr ...