Sbarchi in Italia, l’Europa si tira già indietro: primi stop alla redistribuzione (Di mercoledì 12 maggio 2021) alla prova dei fatti l’Ue fallisce sempre. Anche gli euroinomani, freschi di delusioni per come è stata gestita da Bruxelles l’emergenza Covid, iniziano a ricredersi. Serve un’altra conferma? Eccola arrivare, insieme alla ripresa dei primi Sbarchi. La tanto decantata Europa della solidarietà, dell’accoglienza e della redistribuzione volta subito le spalle all’Italia: arrangiatevi. Come sempre. Arriva infatti dall’Austria il primo secco No alla proposta dall’Unione Europea di redistribuire tra tutti gli Stati membri i migranti sbarcati a Lampedusa negli ultimi giorni.



"Un approccio che non porta ad alcuna soluzione, meglio aiutare direttamente i Paesi africani a fermare le migrazioni", ha detto a Bruxelles la ministra dell'interno austriaca Karoline Edstadler.

