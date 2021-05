Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Juventus si gioca il futuro al Mapei Stadium. Pirlo cambia volto alla squadra: torna Dybala dal primo. Qualche dubbio per De Zerbi Sassuolo-Juventus è la partita più importante sul calendario bianconero e di Andrea Pirlo. La Vecchia Signora è attualmente fuori dal quarto posto, valido per la zona Champions League, e per conquistarlo non può più fare passi falsi. Gli emiliani sperano ancora nel settimo posto per la Conference League e possono approfittare di Inter-Roma. QUI Sassuolo – Solita identità di gioco della squadra di De Zerbi, con qualche nodo da sciogliere. Ballottaggio tra i terzini, con a destra favorito Muldur su Toljan e a sinistra Kyriakopoulos su Rogerio. Più Obiang di Maxime Lopez a centrocampo, sulla trequarti la lotta per una maglia è tra Traoré e Boga. Raspadori si candida ad un posto da ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lasi gioca il futuro al Mapei Stadium. Pirlo cambia volto alla squadra: torna Dybala dal primo. Qualche dubbio per De Zerbiè la partita più importante sul calendario bianconero e di Andrea Pirlo. La Vecchia Signora è attualmente fuori dal quarto posto, valido per la zona Champions League, e per conquistarlo non può più fare passi falsi. Gli emiliani sperano ancora nel settimo posto per la Conference League e possono approfittare di Inter-Roma. QUI– Solita identità di gioco della squadra di De Zerbi, con qualche nodo da sciogliere. Ballottaggio tra i terzini, con a destra favorito Muldur su Toljan e a sinistra Kyriakopoulos su Rogerio. Più Obiang di Maxime Lopez a centrocampo, sulla trequarti la lotta per una maglia è tra Traoré e Boga. Raspadori si candida ad un posto da ...

Advertising

juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - juventusfc : #TrainingCenter | In campo per preparare #SassuoloJuve ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official pre #SassuoloJuve. LIVE SU @JUVENTUSTV:… - MightyTips : A League. Brisbane Roar vs Central Coast Mariners - - Mariospiz1 : RT @angelo_forgione: Con un ulteriore +4 del #Napoli nella differenza reti (+43), la #Juventus (+33) è costretta a battere il #Sassuolo per… -