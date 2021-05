Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali della sfida del “Mapei Stadium” (Di mercoledì 12 maggio 2021) De Zerbi conferma Raspadori in attacco, Pirlo lancia Dybala con Cristiano Ronaldo sfida delicata, questa sera alle 20.45 per il turno infrasettimanale della trentaseiesima giornata. Al “Mapei Stadium“, infatti, si troveranno di fronte il Sassuolo di Roberto De Zerbi e la Juventus di Andrea Pirlo. I neroverdi, infatti, sono all’ottavo posto, a soli due punti dalla zona Europa occupata dalla Roma di Paulo Fonseca e vengono dal successo di domenica scorsa contro il Genoa. La Vecchia Signora, invece, arriva da una stagione piuttosto deludente e dalla brutta sconfitta casalinga contro il Milan, con il quinto posto in classifica e tre punti di distanza dalla zona Champions League. De Zerbi sceglie ancora Giacomo Raspadori in attacco, con l’Under 21 che arriva da un buon momento. A ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) De Zerbi conferma Raspadori in attacco, Pirlo lancia Dybala con Cristiano Ronaldodelicata, questa sera alle 20.45 per il turno infrasettimanaletrentaseiesima giornata. Al ““, infatti, si troveranno di fronte ildi Roberto De Zerbi e ladi Andrea Pirlo. I neroverdi, infatti, sono all’ottavo posto, a soli due punti dalla zona Europa occupata dalla Roma di Paulo Fonseca e vengono dal successo di domenica scorsa contro il Genoa. La Vecchia Signora, invece, arriva da una stagione piuttosto deludente e dalla brutta sconfitta casalinga contro il Milan, con il quinto posto in classifica e tre punti di distanza dalla zona Champions League. De Zerbi sceglie ancora Giacomo Raspadori in attacco, con l’Under 21 che arriva da un buon momento. A ...

