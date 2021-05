Sassuolo-Juventus 1-3, le pagelle: ossigeno per i bianconeri, colpo in trasferta (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Juventus si riscatta e continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, colpo sul campo del Sassuolo nonostante qualche difficoltà di troppo. Si conferma Gigi Buffon che ha parato un calcio di rigore a Berardi, positiva anche la prestazione di Cristiano Ronaldo: è quanto emerso anche dalle pagelle. Nel primo tempo subito un episodio decisivo, il penalty respinto dal portiere bianconero. La Juventus è spietata e trova due gol con Rabiot e Cristiano Ronaldo. La squadra di De Zerbi rientra in partita con il solito Raspadori, al 66? è Dybala a chiudere definitivamente i conti. Finisce 1-3. Sassuolo-Juventus, le pagelle Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Marlon 4, Ferrari 5, Kyriakopoulos 5; Obiang ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lasi riscatta e continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League,sul campo delnonostante qualche difficoltà di troppo. Si conferma Gigi Buffon che ha parato un calcio di rigore a Berardi, positiva anche la prestazione di Cristiano Ronaldo: è quanto emerso anche dalle. Nel primo tempo subito un episodio decisivo, il penalty respinto dal portiere bianconero. Laè spietata e trova due gol con Rabiot e Cristiano Ronaldo. La squadra di De Zerbi rientra in partita con il solito Raspadori, al 66? è Dybala a chiudere definitivamente i conti. Finisce 1-3., le(4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Marlon 4, Ferrari 5, Kyriakopoulos 5; Obiang ...

