Sassate ai pescherecci italiani. Erdogan sultano del Mediterraneo. A Cipro nuovo attacco dopo quello subito in Libia. Draghi intanto annuncia altri finanziamenti a Tripoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una settimana fa gli spari al largo della Libia e ieri il lancio di pietre e fumogeni nelle acque di Cipro. Le vittime sono sempre i pescherecci siciliani di Mazara del Vallo e, anche se ad agire sette giorni fa è stata la Guardia costiera libica e 24 ore fa imbarcazioni battenti bandiera turca, la regia sembra sempre quella di Ankara. Ne sono convinte le autorità italiana. Recep Tayyip Erdo?an (nella foto), ricorrendo a un fiume di denaro, sta cercando di acquisire un peso sempre maggiore nel Mediterraneo ed è ormai il leader che pesa di più a Tripoli. Da lì le intimidazioni a Roma. Il premier Mario Draghi intanto sembra convinto che la soluzione sia continuare a finanziare i libici, come fatto in precedenza nel tentativo di frenare le partenze degli scafisti, ...

