Santuario Madonna del Prà di Feglino | la cappella sul luogo dell’apparizione

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildelladel Prà dinacque in occasione dei numerosi eventi miracolosi che diedero vita alla grande devozione. Ma non fu facile. Ilè situato nella frazione capodi, sulla collina di Prà, nel comune di Orcoin provincia di Savona. Venne eretto con grande invocazione di popolo, nata a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #8maggio #Pompei Oggi a mezzogiorno la tradizionale Supplica alla Madonna del #Rosario alla quale il #Papa ha invit… - IlarioMaiolo4 : RT @AldinaConsolini: @ilariomaiolo @volonellaluce @IvoMandarino @IlarioMaiolo4 @SignorAldo @AnnaPisaantonio @maurazamir @mariagraziatur2 @r… - ilariomaiolo : RT @AldinaConsolini: @ilariomaiolo @volonellaluce @IvoMandarino @IlarioMaiolo4 @SignorAldo @AnnaPisaantonio @maurazamir @mariagraziatur2 @r… - PasqualeTotaro : RT @AldinaConsolini: @ilariomaiolo @volonellaluce @IvoMandarino @IlarioMaiolo4 @SignorAldo @AnnaPisaantonio @maurazamir @mariagraziatur2 @r… - lastelluccia1 : Santuario di Montenero e preghiera alla Madonna @RepettoTiziano @CIRENEI2 -

Ultime Notizie dalla rete : Santuario Madonna

il Resto del Carlino

... nel corso dell'udienza generale, la guarigione inspiegabile di una bambina dopo che il padre aveva passato la notte aldelladi Lujan, in preghiera e 'combattendo' per la figlia. L'......lo segnò profondamente e mosse nel suo cuore il desiderio di conoscere e amare ilportoghese. Le sue biografie raccontano che Giovanni Paolo II è sempre stato devotissimo alla...Un uomo pregò tutta la notte la Madonna di Lujan, la figlia data per spacciata guarì. Tornano all’aperto e con i fedeli le udienze generali: «Sono contento, non è bello parlare davanti al niente, a un ...Ora che il peggio è alle spalle ed è guarito, Adriano Galliani può raccontare la sua drammatica battaglia col Covid: un ricovero che lo ha visto ...